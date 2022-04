Starker Wind 74-jähriger Gleitschirmflieger stürzte in den Bodensee

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Ein 74-jähriger Paragleiter stürzte in den Bodensee ab. Foto: APA/THEMENBILD

E in 74-jähriger Gleitschirmflieger ist am Donnerstagnachmittag aufgrund starken Windes in den Bodensee abgestürzt. Der Mann war für etwa 20 Minuten im Wasser und zog sich eine Unterkühlung zu, blieb jedoch ohne äußere Verletzungen, informierte die Polizei. Er wurde ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert.