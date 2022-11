Nationalrat Start für Budget-Finale

Harte Arbeitswoche für den Finanzminister Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

D er Nationalrat beginnt am Dienstag seine finalen Budgetberatungen. Drei Tage lang werden die einzelnen Kapitel durchgenommen, an deren Anfang beim Bereich "Oberste Organe" eine Generaldebatte steht. Bereits beschlossen wird am Dienstag das Budgetbegleitgesetz, mit dem unter anderem die angekündigte Budgetaufstockung für das Bundesheer langfristig abgesichert und ein neuer milliardenschwerer Fördertopf für die klimagerechte Transformation der Industrie eingerichtet werden.