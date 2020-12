Großbritannien ist in Europa mit über 61.000 Toten das von der Lungenkrankheit Covid-19 am stärksten betroffene Land. Es hat noch vor anderen europäischen Ländern und den USA das Pfizer/Biontech-Medikament für Massenimpfungen zugelassen, auf dem die Hoffnungen zur Eindämmung der Pandemie liegen. Auch Impfungen anderer Konzerne stehen in mehreren Ländern kurz vor Abschluss des Zulassungsprozesses.

Der britische Premierminister Boris Johnson sprach von einem "riesigen Schritt vorwärts". 50 Kliniken sollen als Impfzentren dienen.