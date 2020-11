Nehammer sagte bei einer Pressekonferenz Dienstagfrüh, dass der Angreifer "Sympathisant der Terrormiliz IS" gewesen sei. Das Innenministerium bestätigte Dienstagfrüh mehrere Hausdurchsuchungen "im Umfeld des Täters". Es seien mehrere Personen festgenommen worden, hieß es aus dem Innenministerium gegenüber der APA. Ob der identifizierte IS-Sympathisant Komplizen hatte, ist dennoch weiter unklar. Wie der Sprecher des Innenministeriums, Harald Sörös, auf APA-Anfrage mitteilte, gehen die Behörden von maximal vier Tätern aus. Die Ermittlungen laufen "auf Hochtouren", hieß es.

Nehammer bezeichnete den Anschlag als "völlig untauglichen Versuch, unsere demokratische Gesellschaft zu erschüttern". Terror und Gewalt hätten keinen Platz in der Gesellschaft. Nehammer versprach "rasche Aufklärung" und drückte den Angehörigen der Todesopfer seine Anteilnahme aus.

Zahlreiche Schwerverletzte

Die Anschlagsserie forderte auch zahlreiche Schwerverletzte. Einer davon ist ein beim Einsatz verletzter Polizist, dessen Zustand Dienstagfrüh als kritisch, aber stabil bezeichnet wurde. Unterdessen hat sich die Zahl der Verletzten erhöht. In den Wiener Krankenhäusern wurden 17 Menschen versorgt, von denen mindestens sechs Menschen schwer verletzt waren.

Die Behörden gehen nach wie vor davon aus, dass mehrere Attentäter an dem Angriff beteiligt waren und hielten ihre Warnungen, zuhause zu bleiben und insbesondere die Innenstadt zu meiden, aufrecht. Die Schulpflicht in der Bundeshauptstadt wurde für Dienstag ausgesetzt. Wenn Eltern die Kinder nicht betreuen können, können sie sie in die Bildungseinrichtung bringen.

Bevölkerung aufgerufen, zu Hause zu bleiben

Die Wiener Innenstadt ist nach dem Terroranschlag wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Die Wiener Linien sind seit Betriebsbeginn am Dienstag uneingeschränkt unterwegs, gab das Unternehmen bekannt. Alle Stationen - auch jene in der Wiener City - wurden wieder angefahren. Das wurde mit dem Einsatzstab im Innenministerium so vereinbart, so ein Sprecher. Abgesagt wurde das für Vormittag geplante Aufstellen des Christbaums auf dem Rathausplatz.

Der getötete Angreifer trug dem Innenminister zufolge eine Attrappe eines Sprengstoffgürtels, er ist namentlich identifiziert. Der Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, berichtete, dass noch in der Nacht seine Wohnung mit Sprengstoff geöffnet und eine Hausdurchsuchung durchgeführt wurde.

Sieben Polizisten machten demnach am Montagabend im Zuge der Terrorattacke von ihren Dienstwaffen Gebrauch. Laut dem Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl wurde der Angreifer um 20.09 Uhr von Beamten der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) "neutralisiert".

Der Angriff hatte gegen 20 Uhr in der Seitenstettengasse im belebten Ausgehviertel Bermuda-Dreieck begonnen, in dem kurz vor Beginn neuer Corona-Ausgangssperren und bei lauem Wetter viele Menschen unterwegs waren. Nach dem ersten Notruf bei der Polizei und dem Eintreffen der Einsatzkräfte kam es in weiterer Folge zu Schießereien zwischen der Polizei und den Tätern. Ein Polizist wurde dabei angeschossen und schwer verletzt.

Der Großeinsatz der Exekutive lief in der Nacht weiter. So waren 150 Cobra- sowie 100 Wega-Beamte im Einsatz, dazu kamen mehrere 100 Streifenpolizisten sowie Kräfte in zivil. Auch das Bundesheer wurde aktiviert. Soldaten übernahmen den gesamten Objektschutz in der Bundeshauptstadt, um die Polizei zu entlasten und Teile des Jagdkommandos wurden zur Unterstützung der Terrorismusbekämpfung bereitgestellt.

Die Polizei bittet eindringlich darum, keine Videos oder Fotos der Ereignisse in der Innenstadt zu verbreiten, sondern derartiges Material der Polizei zur Verfügung zu stellen. Dazu wurde eine Upload-Plattform eingerichtet, sie ist unter https://upload.bmi.gv.at erreichbar.

Mikl-Leitner: "Gedanken bei Wiener Freunden"

"Unsere Gedanken sind bei unseren Wiener Freunden", schrieb Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am späten Montagabend auf Facebook. Sie verwies darauf, dass aus dem Bundesland zehn Rettungswägen und sechs Notärztinnen und Notärzte zur Unterstützung der Wiener Rettung ausgerückt seien. Zudem richtete Mikl-Leitner ihren Dank an die Einsatzkräfte.

Laut Auskunft von NÖ Polizeisprecher Walter Schwarzenecker waren Dienstagfrüh vier Diensthundeführer, 45 Polizeistreifen à drei Beamte 85 der Einsatzeinheit (EE) NÖ aus NÖ vor Ort, „Das Ganze ist noch nicht abgeschlossen und natürlich auch für die NÖ Polizei eine besondere Herausforderung. Wir unterstützen unsere Wiener Kollegen, wo es nur immer möglich ist.“

Laut Sprecher Roman Markhart ist derzeit eine Taskforce des Jagdkommandos in Bereitschaft, aber das Jagdkommando ist (noch) nicht im Einsatz.

IGGÖ "zutiefst betroffen"

Die Fahnen am Bundeskanzleramt und an der Präsidentschaftskanzlei sind seit Dienstagfrüh auf Halbmast gesetzt, teilte ein Sprecher der APA mit. Auch in allen Ministerien und öffentlichen Gebäuden werden die Flaggen auf Halbmast wehen. Abgesagt wurde das für Vormittag geplante Aufstellen des Christbaums auf dem Rathausplatz.

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) zeigte sich "tief betroffen und fassungslos". "Unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei den Betroffenen, ihren Familien und den Einsatzkräften. Mögen Sie den Einsatz wohlbehalten überstehen", hieß es am Dienstag in einem Statement auf Facebook. Die IGGÖ bot ihre uneingeschränkte Kooperation mit den Sicherheitsbehörden an. Man wisse über den oder die Täter auch nicht mehr, als das Innenministerium am Dienstag bekannt gegeben hat, sagte eine Sprecherin zur APA.