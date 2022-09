Statistik 2021 wurden 325 Personen bei Wildunfällen verletzt

In Morgen- und Abendstunden ist am Lenkrad besondere Vorsicht geboten Foto: APA

72.082 Wildunfälle haben sich in der Saison 2020/2021 ereignet. 325 Menschen wurden bei solchen Zusammenstößen verletzt, es gab auch ein Todesopfer. "Damit stieg die Zahl der Verletzten bei Wildunfällen im Vergleich mit dem Jahr 2020, in dem allerdings auch bedingt durch die Pandemie insgesamt weniger Verkehr war, um 31 Prozent an", berichteten ÖAMTC und KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit). Der Großteil passiert mit dem Pkw (59 Prozent), bei 20 Prozent mit einem Motorrad.