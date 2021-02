Insgesamt wurden bis Montagnachmittag (Ortszeit) 500.054 Todesfälle verzeichnet, wie eine Reuters-Auswertung von Daten des öffentlichen Gesundheitswesens ergibt. Das sind mehr Tote als in jedem anderen Land der Welt. Gleichzeitig wurden mehr als 28 Millionen Infektionen in den USA bestätigt - ebenfalls so viele wie in keinem anderen Land.