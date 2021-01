Anders als geplant soll voraussichtlich das erste von 23 Rennen der Rekordsaison nicht in Melbourne stattfinden. Grund dafür sollen die Maßnahmen in Australien zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sein. Es wird davon ausgegangen, dass wie bei den verspätet angesetzten Australian Open im Tennis auch in der Formel 1 alle Beteiligten nach der Einreise in eine Quarantäne müssten.

Die australischen Formel-1-Verantwortlichen wollen sich demnach um einen neuen Termin im weiteren Verlauf der Saison bemühen, das berichteten unter anderem "autosport.com" und "the-race.com" am Montag. Eine offizielle Bestätigung für die Pläne gab es zunächst nicht. Das Australien-Rennen ist eigentlich für den 21. März angedacht, eine Woche später ist Bahrain nach dem bisher veröffentlichten Rennkalender an der Reihe.