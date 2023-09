Astronomie Staub und Geröll bei Öffnung von Asteroiden-Probe gefunden

N ach sieben Jahren Wartezeit haben Wissenschafter der US-Raumfahrtbehörde NASA eine im Weltraum gesammelte Asteroiden-Probe geöffnet. In der Kapsel seien "schwarzer Staub und Geröll" gefunden worden, teilte die NASA nach der Öffnung am Dienstag (Ortszeit) in einem luftdichten Raum im Johnson Space Center im US-Bundesstaat Texas mit. Sie gab jedoch nicht an, ob sie tatsächlich von dem Asteroiden stammen. Die Probe werde nun analysiert.