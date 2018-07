Damit haben nun eine Woche nach dem Schulschluss in Ostösterreich alle Kinder des Landes Ferien. Schulbeginn in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist am 3. September, im Rest Österreichs am 10. September.

Der Stress verlegt sich damit von den Klassenzimmern auf die Straßen. Da auch in Teilen Deutschlands und der Niederlande die Ferien beginnen, rechnen die Autofahrerclubs auf den Transitrouten Richtung Süden mit Verzögerungen.