Britischer Botschafter wirbt für Urlaub in Österreich .

Er ist ganz eindeutig ein Remainer: Der britische Botschafter in Österreich, Leigh Turner, bleibt auch im Sommer in der Alpenrepublik und rührt dabei sogar eifrig die Werbetrommel für eine "Staycation" (Urlaub daheim) in Österreich. "Heute habe ich den Weißensee in Kärnten getestet. Urteil: Perfekt", beschrieb Turner am Montag auf Twitter ein Foto, das ihn schwimmend im See zeigte.