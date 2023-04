Skifliegen Stefan Kraft siegte beim Weltcup in Planica

Kraft jubelte auch in Planica Foto: APA/NTB

S tefan Kraft hat am Samstag in dem vom Vortag nachgetragenen Skiflug-Einzelbewerb in Planica den Sieg geholt. Der Salzburger feierte mit einem 239,5-m-Flug seinen insgesamt 30. Weltcupsieg und hat damit vor dem Saisonfinale am Sonntag im Kampf um die kleine Kristallkugel im Skifliegen nur noch zehn Zähler Rückstand auf den Norweger Halvor Egner Granerud, der am Samstag nur Vierter wurde.