Justiz Stefan Petzner wegen schweren Betrugs angeklagt

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Petzner soll zu Unrecht Sozialleistungen bezogen haben Foto: APA/Eggenberger (Archiv)

D er frühere BZÖ-Politiker und nunmehrige PR-Berater Stefan Petzner muss sich wegen des Vorwurfs des schweren Betrugs vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat einen Strafantrag eingebracht, der am 7. Juni am Wiener Straflandesgericht verhandelt wird, bestätigte eine Sprecherin am Dienstag der APA. Petzner soll zwischen Mai 2019 und September 2019 zu Unrecht Sozialleistungen bezogen haben. Laut Petzner geht es um knapp 7.000 Euro, ihm sei "ein Fehler passiert".