Steiermark 16-Jähriger ohne Führerschein: Unfall mit sieben Verletzten

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Der Unfallhergang ist laut Polizei noch nicht bekannt Foto: APA/THEMENBILD

B ei einem Zusammenstoß zweier Autos in St. Lorenzen am Wechsel (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) sind in der Nacht auf Sonntag insgesamt sieben Personen verletzt worden. Laut Polizei war es auf einer Kreuzung aus vorerst unbekannter Ursache zu dem Unfall gekommen. Einer der Lenker, ein 16-jähriger Jugendlicher, hatte keinen Führerschein.