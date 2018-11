Der 66-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag führte aufgrund einer offensichtlich defekten Hydraulik in den Nachmittagsstunden Reparaturarbeiten an seinem Traktor durch. Als er sich gerade zwischen der am Heck angebrachten Kippmulde und dem rechten Hinterreifen befand, dürfte er einen Hebel falsch bedient haben. Dabei bewegte sich die Kippmulde nach oben, woraufhin der 66-Jährige im Brustbereich zwischen Kippmulde und Fahrzeugheck eingeklemmt wurde und tödliche Verletzungen erlitt.

Familienangehörige fanden den Mann rund 100 Meter von dessen Wohnhaus entfernt auf. Reanimationsversuche vom Roten Kreuz sowie dem alarmierten Notarzt verliefen jedoch ohne Erfolg. Die Angehörigen werden vom Kriseninterventionsteam betreut.