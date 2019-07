Blitz schlug in der Nähe von Bergrettern ein .

In der Obersteiermark sind am Samstag sechs Bergretter während der Bergung eines verletzten Kletterers selbst in Lebensgefahr geraten: Ein Blitz schlug während des Abstiegs in der Nähe ein, sechs von 16 der freiwilligen Rettungskräfte wurden dabei verletzt, schafften es mit gegenseitiger Unterstützung ins Tal. Drei wurden - samt dem Kletterer, der eine Knöchelfraktur hatte - in Spitäler gebracht.