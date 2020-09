Ehepaar nach Pkw-Kollision mit Zug in Lebensgefahr .

Ein 84-jähriger Pkw-Lenker ist am Mittwochvormittag in Söding-St. Johann (Bezirk Voitsberg) südwestlich von Graz auf einem unbeschranktem Bahnübergang gegen einen Regionalzug der GKB geprallt. Dabei wurde er sowie seine 79-jährige Ehefrau am Beifahrersitz lebensgefährlich verletzt, wie die Einsatzorganisationen mitteilten. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Laut Rotem Kreuz mussten auch zwei Zuginsassen wegen Kreislaufproblemen ins Spital.