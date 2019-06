Graz: Tatverdächtiger nach Brandanschlägen festgenommen .

In Graz sind am Mittwochvormittag vier versuchte Brandanschläge verübt worden: unter anderem einer beim Rathaus, einer beim Bezirksgericht West und einer bei der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung, hieß es in einer ersten Information der Polizei.