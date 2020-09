Kind von Anhänger überrollt und getötet .

Ein vierjähriger Bub ist in Hofstätten an der Raab (Bezirk Weiz) von einem Pkw-Anhänger überrollt und dabei getötet worden. Die Mutter des Vierjährigen vernahm das Geräusch eines Anpralls und fand ihren Sohn. Er wurde vom Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen, wo aber nur mehr der Tod des Kindes festgestellt werden konnte, teilte die Polizei am Freitagabend mit.