KPÖ vergibt 185.000 Euro am Tag der offenen Konten .

Die vier steirischen KPÖ-Mandatare aus dem Landtag und dem Grazer Gemeinderat hatten am Freitag ihren traditionellen "Tag der offenen Konten": 2019 haben sie knapp 185.000 Euro an 2.076 bedürftige Familien und Personen vergeben. Das Geld dafür kommt von ihren Polit-Gehältern: Sie behalten nur rund 2.000 Euro für sich, die restlichen etwa zwei Drittel kommen in den Sozialfonds.