Ein 76-jähriger Wiener und ein 77-Jähriger aus Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg) planten eine 6-Tage-Wwanderung vom Präbichl nach Treglwand. Am Freitag stiegen die Beiden zur Reichensteinhütte auf und nächtigten dort.

Früh am Samstagmorgen starteten die Männer von der Reichensteinhütte in Richtung Große Scharte. Gegen 7.30 Uhr, erreichten sie den steilen Abstieg von der Großen Scharte (mit Stahlseilen gesicherter Steig). Dabei ging der 77-Jährige aus Hagenbrunn zirka 20 Meter vor dem 76-jährigen Wiener.

Als der Hagenbrunner in der Senke der Großen Scharte ankam, wartete er auf seinen Begleiter. Nachdem dieser nicht nachkam, drehte der 77-Jährige um und konnte seinen Begleiter in einer Schotterrinne zirka 50 Meter unterhalb des Steiges liegend sehen. Da dem Wanderer auf Grund der Steilheit in diesem Gelände ein Abstieg nicht möglich war, setzte der Mann umgehend einen Notruf ab.

Der Rettungshubschrauber C 15 setzte einen Notarzt an der Unfallstelle ab. Dieser konnte jedoch nur mehr den Tod des 76-Jährigen feststellen.

Die Erhebungen der Alpinpolizei ergaben, dass der 76-jährige Wiener beim steilen Abstieg gestolpert bzw. ausgerutscht sein dürfte und danach zirka 100 bis 150 Meter ins steile, felsige Gelände abgestürzt ist.