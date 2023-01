Steiermark Neuer Trick: Falsche Bankangestellte fordern Überweisungen

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Falsche Bankangestellte prellen Menschen um viel Geld Foto: APA/dpa

U nbekannte Betrüger bedienen sich in der Steiermark einer neue Masche, um ihre Opfer um deren Geld zu bringen. Sie geben sich am Telefon als Bankangestellte aus und veranlassen, "aus Sicherheitsgründen" Geld auf andere Konten zu überweisen. Zwei Grazer fielen auf den Trick herein und folgten den Anweisungen. Sie verloren dabei jeweils etliche tausend Euro, wie die Landespolizeidirektion am Donnerstag mitteilte.