Schüsse von Stiwoll jähren sich zum zweiten Mal .

Die Schüsse von Stiwoll haben sich am Dienstag zum zweiten Mal gejährt - am 29. Oktober 2017 hatte Friedrich F. in einem Nachbarschaftsstreit mit einem Gewehr zwei Menschen erschossen und eine weitere Person schwer verletzt. Danach war der Mann geflüchtet, seither blieb er verschwunden.