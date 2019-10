Schützenhöfer für Abrüstung im Wahlkampf .

Knapp vor seinem offiziellen Beginn des Intensiv-Wahlkampfes hat sich der steirische LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP) am Donnerstag eine "Sprache ohne Grenzüberschreitungen" für die kommenden Wochen gewünscht: "Wir werden uns künftig im Landtag in die Augen schauen müssen", sagte er rund drei Wochen vor der steirischen Landtagswahl am 24. November bei einer Pressekonferenz in Graz.