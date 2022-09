Steiermark Start der zweitägigen Flugshow Airpower22 in Zeltweg

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Piloten aus 20 Ländern zeigen heuer wieder ihr Können (Archivbild) Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

D ie zweitägige Flugshow Airpower22 des Bundesheeres zusammen mit Red Bull und Land Steiermark startet in Zeltweg heute, Freitag. Zu dem Gratis-Event werden wie jedes Mal an beiden Tagen rund 300.000 Fans erwartet. Rund 200 Fluggeräte - davon rund 50 des Bundesheeres - aus 20 Nationen sowie mehrere Kunstflugstaffeln sorgen für das Programm am Boden und in der Luft. Das Wetter soll weitgehend schön bleiben. Die heurige Airpower ist als klimaschonendes Event konzipiert.