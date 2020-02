Steirer bei Unfall mit Kleinbus tödlich verunglückt .

In Haus im Ennstal in der Steiermark ist am Montagnachmittag ein Pkw-Lenker tödlich verunglückt. Wie die Freiwillige Feuerwehr mitteilte, kam der Mann mit seinem VW-Bus in einer Kehre von der Bergstraße am Gumpenbergweg ab und stürzte daraufhin 160 Meter weit über eine 40 Meter hohe Böschung. Der 41-Jährige wurde rund 10 Meter im steilen Waldstück unterhalb des Fahrzeuges gefunden.