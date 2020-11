Wie die Landespolizeidirektion Steiermark Mittwochfrüh berichtete, waren die beiden am Dienstagnachmittag in der Wohnung des 56-Jährigen in der Lilienthalgasse im Bezirk Eggenberg. Sie gerieten in einen verbalen Streit, woraufhin der Grazer seinen Bekannten aus der Wohnung verwies. Der 43-Jährige kehrte aber gegen 17.40 Uhr zurück und die Auseinandersetzung eskalierte. Da dürfte der 56-Jährige zu einem Messer gegriffen und zugestochen haben.

Der 43-Jährige brach zusammen. Nachbarn hatten den Streit wohl mitgehört und die Rettung gerufen. Diese brachte den Verletzten zwar noch in das LKH Graz, doch dort starb der Mann gegen 19.00 Uhr. Eine Polizeistreife entdeckte indessen den Verdächtigen im Keller. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Das Messer, das er verwendet hatte, wurde ebenfalls im Keller gefunden. Nach der ersten Befragung wurde der Verdächtige in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.