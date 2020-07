Zwei Tote und sieben Verletzte nach Felssturz .

In der Bärenschützklamm bei Mixnitz in der Gemeinde Pernegg nördlich von Graz sind am Mittwoch zu Mittag mehrere Menschen von Gesteinsbrocken während eines Felssturzes getroffen worden - zwei Menschen sind tot, sieben zum Teil schwer verletzt, wie die Bergrettung auf Anfrage sagte.