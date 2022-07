Steigende Asylzahlen Europäische Konferenz - Raab: Integration "Herkulesaufgabe"

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Ministerin Raab bei der Präsentation des Integrationsberichtes 2022 Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

D ie Integration von Vertriebenen stellt für Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) vor dem Hintergrund aktueller Krisen eine besondere Herausforderung dar. Angesichts der Teuerung und Coronavirus-Pandemie befinde sich die Gesellschaft insgesamt schon in einer schwierigen Situation, sagte Raab am Donnerstag am Rande der Europäischen Integrationskonferenz in Wien. Deshalb sei auch im Hinblick auf die steigenden Asylzahlen die Integration eine "unglaubliche Herkulesaufgabe".