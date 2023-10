Personalia Steirischer Agrarlandesrat Hans Seitinger tritt zurück

Langjähriger Landesrat Seitinger muss Politik verlassen Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

D er steirische Agrarlandesrat Hans Seitinger (ÖVP) hat am Donnerstag in Graz nach 20 Amtsjahren überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er nannte gesundheitliche Gründe, ohne ins Detail gehen zu wollen: "Es ist ein dringender Rat meiner ärztlichen Begleiter." Seit rund vier Monaten kämpfe er mit seiner Gesundheit und um zu gewinnen, werde er seine politischen Ämter in den kommenden Tagen zurücklegen.