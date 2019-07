Eine Dänin (50) knöchelte wenig später in der Nähe um. Drei Stunden später verletzte sich eine Deutsche (24) beim Abstieg von Greifenberg (2.618 Meter Seehöhe), wie die Landespolizeidirektion am Dienstag mitteilte.

Der 63-jährige Mann aus Wien war zu Mittag auf dem Rundweg Gasselhöhe - Spiegelsee in rund 2.000 Meter Seehöhe gewandert, als er einen Herzinfarkt erlitten haben dürfte und zusammengebrochen war. Ein ebenfalls beim Wandern befindlicher Arzt führte noch Wiederbelebungsversuche durch, diese verliefen jedoch erfolglos.

Kurze Zeit später knickte in der Nähe die dänische Urlauberin auf einem Wanderweg um und zog sich dabei eine schwere Knöchelverletzung zu. Gegen 15.20 Uhr stürzte die Deutsche am Greifenberg, nachdem sie am Weg ins Tal auf einen losen Stein getreten war. Sämtliche Bergungen wurden vom Notarzt-Hubschrauber "Christophorus 14" des ÖAMTC durchgeführt, die beiden Frauen wurden ins Diakonissenkrankenhaus Schladming geflogen.