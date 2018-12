Kurz will auch SV-Beiträge senken .

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will im Zuge der Steuerreform nicht nur "in die Steuerstufen eingreifen", sondern auch "die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge in Angriff nehmen". Denn sie würden schon einen höheren Teil der Abgaben auf Arbeit ausmachen als die Lohnsteuer, sagt er im Interview mit der Tageszeitung "Österreich".