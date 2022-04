Steuersenkung Kogler will Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel senken

Grüner Vizekanzler ist gegen MÖSt-Senkung Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

V izekanzler Werner Kogler (Grüne) ist für eine Senkung der Mehrsteuer auf Lebensmittel - allerdings nur auf lebensnotwendige Grundnahrungsmittel und nicht auf "Kaviar und Wachtelei", sagte er in Zeitungs- und ORF-Interviews. Es müsse aber gesichert sein, dass die Steuersenkung an die Konsumenten weitergegeben wird, also nicht die Handelskonzerne daran verdienen.