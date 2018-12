16-Jährige getötet - Verdächtiger flüchtig .

Ein 17-jähriger Afghane wird verdächtigt, in der Nacht auf Montag in Steyr eine 16-Jährige umgebracht zu haben. Die Mutter hat gegen 23.00 Uhr ihre Tochter tot in deren Zimmer gefunden. Das Fenster stand offen und der Freund war verschwunden. Die Fahndung nach ihm ist am Laufen. Wie das Mädchen getötet wurde, war noch nicht bekannt.