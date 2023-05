Bundesweit kämpfen neun Fraktionen um die 55 Mandate in der ÖH-Bundesvertretung, dem österreichweiten Studentenparlament. Die Wahlbeteiligung lag bei der durch die Corona-Pandemie beeinträchtigten letzten ÖH-Wahl 2021 erst am Ende bei knapp 16 Prozent, in "normalen" Jahren schritten davor rund ein Viertel der Wahlberechtigten zur Urne. Die letzten Wahllokale schließen um 17.00 Uhr, ein Endergebnis soll in der Nacht auf Freitag vorliegen.