Anschober sieht steigende Coronavirus-Impfbereitschaft .

Die Impfbereitschaft in Österreich steigt weiter. In den vergangenen Wochen sei eine "Stimmungswende in Österreich eingetreten", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober bei einer Pressekonferenz am Freitag in Wien. Manche Pflegeheime würden schon dritte Impftermine vorbereiten, berichtete der Minister. Er betonte einmal mehr, dass die "vulnerabelste Gruppe" bis allerspätestens Ende Februar geimpft sein soll. Bisher sind laut Anschober 162.000 Impfungen verabreicht worden.