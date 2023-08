Stöger-Treffer bei Derby-Remis zwischen Bochum und Dortmund

ÖFB-Legionär Kevin Stöger brachte die Bochumer am Samstagnachmittag im Ruhrstadion in Führung (13.), Donyell Malen (56.) traf zum 1:1-Endstand. Liga-Neuling Heidenheim verlor trotz 2:0-Führung gegen Hoffenheim mit 2:3, der zweite Aufsteiger Darmstadt unterlag Union Berlin klar mit 1:4.

In einem intensiv geführten Revierderby zwang Sebastian Haller Bochums-Tormann Manuel Riemann zunächst zu einer starken Parade (6.), ehe Stöger mit einem wuchtigen Schuss ins lange Eck zur frühen Führung der Hausherren traf (13.). Die aggressiv auftretenden Bochumer setzten folgend weiter Akzente. Nach einer Stöger-Ecke köpfelte Philipp Hofmann an die Latte (32.), es blieb daher bei einer knappen, aber verdienten Halbzeitführung.

Die bis dato schwache Borussia, für die Marcel Sabitzer bis zur 61. Minute auf dem Platz stand, kam nach dem Seitenwechsel zum Ausgleich. Donyell Malen zog von der Strafraumgrenze ab (56.), der Schuss schien allerdings haltbar. Stöger schnürte mit einem abgefälschten Schuss beinahe den Doppelpack, BVB-Tormann Gregor Kobel verhinderte mit einer tollen Parade den Einschlag (68.). Am Ende holte Bochum eine Woche nach dem 0:5-Debakel in Stuttgart den ersten Punkt.

Liga-Neuling Heidenheim verpasste im Heimspiel gegen Hoffenheim trotz 2:0-Führung den ersten Bundesliga-Erfolg und ging am Ende gar als Verlierer vom Platz. Jan-Niklas Beste vergab zunächst vom Elfmeterpunkt, ehe der Mittelfeld-Mann einen sehenswerten Freistoß im Tor unterbrachte. Marvin Pieringer stellte nach einer Ecke auf 2:0 (58.). Hoffenheim sicherte sich dank eines Doppelschlags (77., 80.) binnen drei Minuten und eines Elfmetertreffers von Andrej Kramaric (90.) noch den ersten Saisonsieg.

Weiter punktlos blieb indes der zweite Aufsteiger. Darmstadt unterlag Union Berlin trotz knapp 70-minütiger Überzahl nach einer frühen Gelb-Roten Karte des Ex-Salzburgers Brenden Aaronson. Neuverpflichtung Robin Gosens erzielte bei seinem ersten Bundesliga-Startelfeinsatz einen Doppelpack (4., 34.), zudem trafen Kevin Behrens (39.) und Danilho Doekhi (65.) für Union.

In Köln avancierte Jonas Wind für Wolfsburg zum Matchwinner. In einer flotten Anfangsphase vergab der dänische Angreifer zunächst zwei Hochkaräter, ehe er in Hälfte zwei den 0:1-Rückstand mit zwei Treffern (62., 72.) in einen Sieg umwandelte. Luca Waldschmidt traf zuvor für die "Geißböcke" (55.). Freiburg jubelte indes in allerletzter Minute über einen Heimerfolg gegen Werder Bremen. Zunächst scheiterten Vincenzo Grifo, Roland Sallai und Lucas Höler am starken Bremer-Schlussmann Jiri Pavlenka, ehe Maximilian Philipp per Volley spät die Entscheidung herbeiführte (96.).