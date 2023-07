Ragweed-Plage im Visier

Noch kann man die unauffällige Pflanze ohne besondere Sicherheitsvorkehrungen ausreißen und einfach am Boden verdorren lassen. In wenigen Wochen, wenn Ragweed zu blühen beginnt, sollte man sich dem Unkraut nur mehr mit Schutzhandschuhen und Atemmaske nähern. Bis zum Ende der Vegetationsperiode gilt das Kraut als Sondermüll.

„Der Blütenstaub dieser Pflanze ist eines der aggressivsten Allergene“, erläutert Hermann Frühstück die Gefährlichkeit des einjährigen Krautblütlers. Ragweed-Pollen lösen nicht nur die üblichen „Heuschnupfen“-Symptome aus, sondern können sofort zu allergischem Asthma führen. Es reichen Bruchteile des vom Wind verbreiteten Pollen, um eine allergische Reaktion zu bewirken.

Der frühere Umweltanwalt und Radweed-Experte Hermann Frühstück in einem von Ragweed durchsetzten Sonnenblumenfeld. Foto: Foto: Gerhard Schlögl

Bis zu acht Milliarden Pollenkörner kann eine der bis zu 2,5 Meter hoch wachsenden Ragweed-Gebüsche verteilen, das ist ein Vielfaches der Pollenproduktion von Gräsern oder Bäumen.

Unscheinbar lauert das Ragweed an Straßenrändern, es schmiegt sich an Leitschienen, bricht aus Asphalt- und Betonflächen hervor, wuchert auf frisch angelegten Blumenrabatten. Ganze Soja-, Kürbis-, Sonnenblumen und Kukuruz-Kulturen versinken unter dem dominanten Unkraut. Wärmeliebend und anspruchslos findet Ragweed im pannonischen Raum ideale Bedingungen vor. Es ist gekommen, um zu bleiben: „Im Burgenland gibt es keine Gemeinde, wo Ragweed nicht vorkommt“, warnt Hermann Frühstück.

Ragweed bringt Ernteausfälle von bis zu 70 Prozent

„Man hat in Ragweed 40 Inhaltsstoffe identifiziert, einige davon sind toxisch“, berichtet Hermann Frühstück. Eine der Substanzen beeinträchtigt das Wachstum von landwirtschaftlichen Früchten. Ein Befall mit Ragweed kann Ernteausfälle von bis zu 70% verursachen.

2003 meldeten sich die ersten Betroffenen mit Allergiesymptomen beim Land Burgenland. „Ich war damals Umweltanwalt und kannte als ausgebildeter Biologe die Pflanze“, erinnert sich Hermann Frühstück. Ragweed, einst aus den USA nach Europa verschleppt, begann sich, vom Klimawandel begünstigt, explosiv auszubreiten.

„Landeshauptmann Hans Niessl sagte: Macht's ein Projekt!“, schildert Hermann Frühstück die Reaktion der Politik. Von 2017 bis 2019 und 2021/2022 wurden in Kooperation mit Ungarn Interreg-Projekte durchgeführt, da war der engagierte Umweltanwalt schon in Pension, kümmerte sich aber um die Umsetzung.

Eines der Ergebnisse der Interreg-Projekte ist das 2021 verabschiedete Ragweed-Bekämpfunggesetz, das alle Eigentümer oder Verfügungsberechtigte verpflichtet, Ragweed zu beseitigen.

In Sonnenblumen und Soja fühlt sich das invasive Ragweed besonders wohl. Foto: Hermann Frühstück

Simone Dieplinger leitet die Ragweed-Koordinierungsstelle im Land Burgenland. Diese ist für die Durchführung von Schulungen der Ragweed-Verantwortlichen in den Gemeinden und bei den Bezirksverwaltungsbehörden und die Behördenmaßnahmen bei Ragweed-Meldungen zuständig.

Auf ragweedfinder.at können Ragweed-Funde gemeldet werden. Die Koordinierungsstelle setzt sich mit den betroffenen Grundstücks-Eigentümern in Verbindung und weist auf die Verpflichtung hin, Ragweed auszureißen und zu entsorgen.

Dies muss innerhalb bestimmter Fristen durchgeführt und mit Fotos dokumentiert werden. Sind große Felder in der Landwirtschaft betroffen und wäre ein Umackern nicht zumutbar, so besteht auch die Möglichkeit, ein Maßnahmenkonzept einzureichen, das eine Bekämpfung des gefährlichen Unkrauts durch eine bestimmte Fruchtfolge vorsieht.

Rasch Handeln, wenn das Ragweed wächst

„Es ist das Zusammenspiel sämtlicher Maßnahmen, das dafür sorgt, dass eine Ragweedpflanze, die am Wegesrand erblickt und erkannt wird, letztendlich auch entfernt wird und sich somit nicht weiter ausbreiten kann“, ruft Landesrätin Astrid Eisenkopf die Burgenländer zur Unterstützung auf.

„Ragweed wächst nur dort, wo blanke Erde zu finden ist“, informiert die Landesrätin private Gartenbesitzer und weist auf die Vorteile des naturnahen Gärtnerns hin: „In einer dichten und üppigen Blumenwiese oder in einem durch Mischkultur bewirtschafteten Gemüsebeet findet Ragweed keinen Platz. Auf Baustellen, besonders auf Erdhaufen, hingegen fühlt sich Ragweed besonders wohl.“ Hier sollte es möglichst rasch ausgerissen werden.

Das sagen Politik und Experten zur Ragweed-Plage

Hermann Frühstück, Landesleiter der Naturschutzorgane Foto: BVZKirchmeir

Hermann Frühstück, Landesleiter der Naturschutzorgane: „300.000 Menschen in Ostösterreich und 33 Millionen in Europa leiden unter Ragweed-Allergie. Der wirtschaftliche Schaden soll in Österreich 150 Millionen und in Europa sieben Milliarden jährlich betragen. Daher ist jeder Grundbesitzer angehalten, Ragweed zu bekämpfen.“

Astrid Eisenkopf, Landeshauptmann-Stellvertreterin Foto: zVg

Astrid Eisenkopf, Landeshauptmann-Stellvertreterin: „Wir können Ragweed nicht ausrotten, aber wir können es eindämmen. Wir haben ein landesweites Melde- und Bekämpfungssystem aufgebaut und arbeiten mit vielen Partnern zusammen. Ragweed macht nicht an der Grundstücksgrenze halt - wir sind nur dann erfolgreich, wenn alle an einem Strang ziehen.“

Erich Pichler, Naturschutzorgan und Ragweed-Verantwortlicher in Burgauberg-Neudauberg Foto: privat

Erich Pichler, Naturschutzorgan und Ragweed-Verantwortlicher in Burgauberg-Neudauberg: „Wir haben das Ragweed-Problem im Griff, weil die Gemeinde aufgeschlossen ist und alle wissen, dass wir etwas tun müssen. Die Bevölkerung wird in den Gemeindenachrichten und in einem Postwurf auf Ragweed aufmerksam gemacht. Auf Fotos wird gezeigt, wie Ragweed aussieht.“