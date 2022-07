Strafmaßnahmen EU-Außenminister beraten über neue Russland-Sanktionen

EU-Außenbeauftragter Borrell will Einigkeit der EU-Staaten wahren Foto: APA/dpa

D ie EU-Außenminister beraten am Montag in Brüssel über die Vorschläge der Europäischen Kommission für ein neues Paket mit Russland-Sanktionen. Wenn es keine Einwände gibt, soll bereits am Mittwoch das schriftliche Beschlussverfahren eingeleitet werden. Die Strafmaßnahmen könnten so noch diese Woche in Kraft treten. Geplant ist ein Einfuhrverbot für russisches Gold. Auch Exportkontrollen für Spitzentechnologie und militärisch nutzbare zivile Güter sollen verschärft werden.