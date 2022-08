Wiener Landesgericht Strafprozess nach tödlichen Fußtritten gegen kleinen Hund

Angeklagter bedauerte tödliche Tritte gegen Pekinesen Foto: APA/AFP

"Bis zu einem gewissen Grad schuldig" - so hat am Montag die Verantwortung eines Mannes gelautet, dem am Wiener Landesgericht Tierquälerei vorgeworfen wurde. Er hatte am 30. März 2022 auf einen im Eingangsbereich des Palais Kinsky angeleinten Malteser eingetreten - offenbar aus Verärgerung, nachdem ihn Security-Mitarbeiter aufgrund seiner Alkoholisierung und verhaltensauffälligen Benehmens aus einer Vernissage geschmissen hatten. Der Hund starb am Weg in eine Tierklinik.