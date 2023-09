Straka-Niederlage im 2. Ryder-Cup-Spiel -Europa auf Siegkurs

Straka/Lowry hatten am Freitag mit einem Erfolg über Rickie Fowler/Collin Morikawa (2&1) für positive Schlagzeilen gesorgt. Auch deshalb stellte Kapitän Luke Donald die beiden wieder gemeinsam auf. An ihre Leistung vom Vortag konnten sie aber nicht anschließen. Die Europäer benötigen 14,5 Punkte um das krankheitsbedingt geschwächte US-Team zu entthronen. Am Samstagnachmittag stehen noch vier Fourballs-Duelle auf dem Programm, am Sonntag folgen die abschließenden zwölf Einzel.