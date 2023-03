Golf Straka verliert Auftakt bei Match-Play-WM in Texas

Sepp Straka erwischte keinen guten Start Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

S epp Straka hat seinen Auftakt bei den World Golf Championships im Match-Play-Format klar verloren. Der 29-jährige Österreicher unterlag am Mittwoch (Ortszeit) in Austin/Texas dem Kanadier Corey Conners mit 6 und 5, das heißt bereits nach 13 Löchern lag sein Gegner uneinholbar vorne. Straka, für den im Vorjahr bei seinem Match-Play-WM-Debüt im Austin Country Club in der Vorrunde Schluss gewesen war, trifft am Donnerstag im zweiten Gruppenspiel auf US-Golfer Davis Thompson.