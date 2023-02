Gewerkschaften Streik für mehr Geld in Privatspitälern

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Am Dienstag wurde in Privatkrankenanstalten im ganzen Land gestreikt Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

A m Dienstagvormittag sind Beschäftigte der Privatkrankenanstalten in Streik getreten. In über 25 Gesundheitseinrichtungen in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Salzburg und Tirol legten die Beschäftigten ihre Arbeit nieder. Enden soll der dreistündige Warnstreik vor Mittag. Grund dafür sind die stockenden Lohnverhandlungen und die Forderung nach einem Teuerungsausgleich. Laut Arbeitgebern ist man diesen Forderungen schon weitgehend nachgekommen.