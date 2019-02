Nur jeder Vierte fühlt sich zuhause rundum wohl .

Nur etwa ein Viertel der Österreicher fühlt sich in den eigenen vier Wänden wirklich rundum wohl. Wer mit Partner wohnt, ist in seinem Zuhause zufriedener, zeigte die von ImmobilienScout24 in Auftrag gegebene Studie. Integral Markt- und Meinungsforschung hat 500 Personen online befragt. Lieblingsraum ist mit 54 Prozent das Wohnzimmer, das Schlafzimmer folgt mit elf Prozent, die Küche mit acht.