Neues Studienjahr Studienanfänger müssen Mindestleistung erbringen

Lesezeit: 4 Min AN APA / NÖN.at

Studenten sollen schneller studieren Foto: APA

D as Anfang Oktober beginnende neue Studienjahr bringt an den Universitäten die Einführung einer Mindeststudienleistung für Studienanfänger. Wer im Wintersemester 2022/23 ein Bachelor- oder Diplomstudium beginnt, muss in den ersten beiden Studienjahren mindestens 16 ECTS-Punkte in diesem Studium schaffen. Außerdem wird die Anrechnung von Prüfungen und Qualifikationen neu geregelt.