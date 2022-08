Fußball-Bundesliga Sturm an Tabellenspitze - Erster Sieg für Austria Wien

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die Wiener Austria feiert ihren ersten Sieg Foto: APA/EXPA/THOMAS HAUMER

W ährend die Wiener Austria nach dem Lizenz-bedingten Punkteabzug erstmals in die Positivzone der Tabelle in der Fußball-Bundesliga vorgestoßen ist, hat Sturm Graz vorübergehend die Führung übernommen. Die Steirer besiegten Altach am Samstagabend in Überzahl mit 4:0 (1:0). Davor hatte die Austria die WSG Tirol zuhause in Unterzahl mit 2:1 (1:0) bezwungen. Die Veilchen halten damit nach vier Runden bei einem Punkt.