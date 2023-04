Sturm besiegt Austria, Salzburg bei Rapid nur 1:1

Im munteren Hin und Her legte die Austria durch Doppelpacker Haris Tabakovic (10., 39./Elfmeter) zweimal vor, zeigte aber bekannte Abwehrschwächen. Manprit Sarkaria glich für Sturm in der 23. Minute mit einem Freistoß aus. Doch erst in der zweiten Spielhälfte stemmten sich die Grazer erfolgreich gegen die drohende dritte Niederlage in der Meistergruppe - und drehten die Partie binnen zwei Minuten. Erst überwand Kiteishvili Früchtl aus kurzer Distanz (62.). Dann setzte sich Sarkaria gegen Marvin Martins durch und traf erneut sehenswert per Heber (63.).

Auch Rapid konnte mit einer guten Leistung Selbstvertrauen für das Cupendspiel gegen Sturm Graz am Sonntag (20.30 Uhr) in Klagenfurt sammeln. Die Salzburger gingen zwar vor 14.600 Zuschauern entgegen des Spielverlaufs in der 15. Minute durch Karim Konate in Führung. Guido Burgstaller (44.) gelang aber noch vor dem Seitenwechsel der Ausgleich. Der 33-jährige Kärntner ist damit der erste Rapidler seit Hans Krankl 1974, der in neun aufeinander folgenden Pflicht-Heimspielen getroffen hat.

Mit 17 Saisontreffen führt der Ex-ÖFB-Teamstürmer Burgstaller zudem weiter die Liga-Schützenliste an. Der in Graz doppelt erfolgreiche Austrianer Haris Tabakovic kam ihm jedoch bis auf drei Tore nahe. Die im direkten Duell mit Salzburg mittlerweile 18 Partien sieglosen Rapidler bauten den Vorsprung als Vierter auf den dahinter liegenden Lokalrivalen auf zwei Punkte aus. Die dritte Partie der fünften Runde der Meistergruppe steigt am Sonntag (17.00) zwischen LASK und Austria Klagenfurt.