Sturm Graz baut Vorsprung auf Salzburg auf vier Punkte aus

Hartberg kam nach fünf Spielen ohne Niederlage im noch nie gesehenen Hoch in die mit 15.500 Zuschauern gefüllte Grazer Merkur Arena. Und die Sturm-Leihgabe Christoph Lang (4.) brachte die Gäste schon in den ersten Minuten voran. Seedy Jatta (13.) glich jedoch mit seinem ersten Tor in der Bundesliga aus, ehe Alexander Prass (42.) kurz vor der Pause die endgültige Wende für die Grazer schaffte, die am Donnerstag in der Europa League den italienischen Spitzenclub Atalanta Bergamo empfängt.

Sturm Graz liegt damit zur Halbzeit des Grunddurchgangs bereits vier Punkte vor Serienmeister Salzburg, der im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten LASK die dritte Heimniederlage in Folge hinnehmen musste. Kapitän Robert Zulj schoss die Linzer in der 34. Minute zu einem verdienten 1:0-Auswärtssieg bei den enttäuschenden "Bullen". Während der LASK damit kräftig Selbstvertrauen für das Europa-League-Spiel am Donnerstag in Belgien gegen Saint-Gilloise tankte, verpatzten die Salzburger ihre Generalprobe für das Champions-League-Match am Dienstag in Mailand gegen Inter.

Blau-Weiß Linz und die Lustenauer Austria teilten am Samstag die Punkte. Die an Höhepunkten arme Partie endete in der oberösterreichischen Landeshauptstadt folgerichtig 0:0. Die Lustenauer schrieben nach sieben Niederlagen in Folge zumindest wieder einmal an, bleiben aber weiter in dieser Saison sieglos und mit drei Zählern Schlusslicht. Der Aufsteiger ist hingegen mit zehn Punkten vorerst Neunter.

Am Sonntag wird die Runde mit den Partien Altach - WAC, WSG Tirol - Austria Wien (jeweils 14.30 Uhr) und Rapid - Austria Klagenfurt (17.00 Uhr) abgeschlossen.