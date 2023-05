Fußball Sturm Graz verpflichtet Borkovic fix von Hoffenheim

Borkovic überzeugte bei Sturm Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

S turm Graz hat den zuletzt ausgeliehenen Alexander Borkovic fix von der TSG Hoffenheim verpflichtet. Der 23-Jährige unterschrieb beim Cupsieger einen Vertrag bis 2026, wie Sturm am Dienstag bekannt gab. Der Innenverteidiger absolvierte in der aktuellen Saison 20 Einsätze in der Bundesliga, zwei Partien in der Europa League sowie drei im ÖFB-Cup. Aktuell ist Borkovic verletzt.