Fußball Sturm in EL-Gruppe gegen Lazio, Feyenoord und Midtjylland

S turm Graz bekommt es in der Gruppenphase der Fußball-Europa-League in diesem Herbst mit starken, aber nicht übermächtigen Gegnern zu tun. Bei der Auslosung des zweitwichtigsten UEFA-Clubbewerbs am Freitag in Istanbul kamen die in Pot 4 platzierten Grazer in die Gruppe F zu Lazio Rom, Feyenoord Rotterdam und Midtjylland aus der dänischen Superliga. Erster Matchtag ist der 8. September, bis 3. November wird die Gruppenphase abgeschlossen.