Fußball Sturm will Stadionverbot und Ausschluss für Derby-Chaoten

Sturm-Präsident Jauk: "Tiefgreifende Maßnahmen" Foto: APA

F ußball-Bundesligist Sturm Graz will nach den Randalen beim Cup-Derby gegen den GAK am vergangenen Donnerstag "tiefgreifende Maßnahmen" setzen. Stadionverbote sowie der Entzug der Mitgliedschaft stehen den Schuldigen in Aussicht, wie Clubpräsident Christian Jauk am Dienstag in einer Presseaussendung ankündigte. Das sei Ergebnis einer Vorstands-Zusammenkunft am Sonntag und Montag, bei der es auch Gespräche mit führenden Vertretern der aktiven Fanszene gegeben habe.